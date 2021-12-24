Иностранный
японский и российский капитал
Входит
в международную группу SBI Holdings
Онлайн
все банковские услуги
26 лет
на российском рынке
-
Бесплатный
выпуск и обслуживание
-
Общий счет
и пакет карт для всей семьи
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Отдельное
детское приложение
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24 категории
на выбор
- До 30% у партнёров
- До 15% в категориях
- До 9,5% максимальная ставка
- От 30 000 ₽ минимальная сумма
- От 6 месяцев минимальный срок
Лёгкий мобильный банк для взрослых и детей
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Полезные сервисы
Валюта
Продаю
Покупаю
Доллар США
74.91
78.14
Евро
85.11
88.59
Фунт стерлингов
102.31
106.49
Швейцарский франк
81.86
85.29
Иена
65.55
68.35
Курсы валют в отделенииПодробнее
Валюта
Продаю
Покупаю
Доллар США
74.90
78.15
Евро
85.15
88.50
Фунт стерлингов
102.55
106.29
Швейцарский франк
81.95
85.20
Иена
65.50
68.40
Юань
10.65
12.40
Адрес отделения
Адрес:
Метро Сокол в 3-х минутах от метро
125315, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 72, корпус 2Показать на карте
Режим работы:
пн-пт – с 10:00 до 18:30
сб-вс – выходные дни
Брелок-миникарта
Встречайте обновленный брелок «Свой круг»Подробнее
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Еще удобнее
Не нужно носить с собой несколько пластиковых карт
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Практичнее
Подойдет членам семьи всех возрастов, особенно детям
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Безопаснее
На брелоках нет номера карты и персональных данных, поэтому средства надежно защищены