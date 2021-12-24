Вклад

«Свои правила» Вклад на Ваших условиях!

До 9,5%* годовая ставка

От 6 месяцев минимальный срок

От 30 000 ₽ минимальная сумма

*Базовая ставка до 9,0% годовых + 0,5% надбавка по вкладу при совершении покупок по общему счету от 10 000 ₽ в месяц и при открытии вклада с 01.12.2021